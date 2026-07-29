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Okružni sud u Doboju osudio je Ranka Jaćimovića na jedinstvenu kaznu od 28 godina zatvora zbog ubistva bivše partnerke Nedeljke Ilić i njenog supruga Gorana Ilića, kao i zbog pokušaja ubistva njenog brata Milutina Trifunovića. U izrečenu kaznu uračunato je vreme provedeno u pritvoru, koji je produžen do pravosnažnosti presude.

Sud je utvrdio da je Jaćimović 7. avgusta 2025. godine u Donjoj Slatini kod Šamca iz pištolja ubio supružnike Ilić, a teško ranio Milutina Trifunovića. Presuda još nije pravosnažna, a porodica ubijenih upućena je da naknadu štete ostvari u parničnom postupku.

Kobni susret

Prema presudi, Jaćimović se automobilom dovezao ispred kuće Trifunovića, gde su sedeli Nedeljka i Goran Ilić, kao i Milutin Trifunović. Pozivao je bivšu partnerku rečima: "Nedeljka, dušo, dođi samo da te vidim", dok su ga prisutni molili da napusti dvorište.

Pošto je odbio da ode, prišao je stolu i iz pištolja "Crvena zastava M57" ispalio hitac u Gorana Ilića, pogodivši ga u predelu srca. Kada su Nedeljka i njen brat pokušali da pobegnu ka kući, ispalio je više hitaca, usmrtivši Nedeljku, dok je Milutina teško ranio. Prema navodima iz presude, zatim je prišao Goranu Iliću, koji je ležao na zemlji, i ispalio mu hitac u glavu, nakon čega je pobegao sa mesta zločina.

Jaćimović je uhapšen narednog jutra u kući svog punca na području Obudovca, gde nije pružao otpor prilikom hapšenja.

Motiv zločina

Kako je navedeno u optužnici, Jaćimović je u mladosti bio u emotivnoj vezi sa Nedeljkom Ilić, koju je smatrao ljubavlju svog života. Tužilaštvo je tokom postupka tvrdilo da je upravo ta opsesivna vezanost predstavljala motiv za zločin.

Sud je u obrazloženju presude naveo da je optuženi delo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usled privremene duševne poremećenosti izazvane afektom srdžbe, besa i gneva. Ipak, utvrđeno je da je bio svestan svojih postupaka i krivično odgovoran za počinjena dela.