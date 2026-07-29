Pucnjava je večeras izbila na Baščaršiji u Sarajevu. Na mestu incidenta vlada panika, policija je blokirala ulicu, a za sada nema informacija o povređenima.
Bosna i Hercegovina
PUCNJAVA U SARAJEVU! Drama u centru grada, odjeknuli hici MEĐU TURISTIMA! Policija HITNO blokirala ulicu
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Večeras oko 19.25 časova na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je za portal Klix.ba.
Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk, ispred brojnih ugostiteljskih objekata i prodavnica, što je izazvalo paniku među gostima, prolaznicima i turistima.
Ulica je zatvorena za saobraćaj i prolaz, a policijski službenici obezbeđuju mesto pucnjave.
Za sada nema informacija da li ima povređenih, niti da li je policija uhapsila osobu koja je pucala.
Iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da su policijske patrole upućene na lice mesta i da će više informacija biti poznato naknadno.
(Kurir.rs/Klix.ba)
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