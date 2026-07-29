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Večeras oko 19.25 časova na Baščaršiji u Sarajevu došlo je do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je za portal Klix.ba.

Pucnjava se dogodila u ulici Kundurdžiluk, ispred brojnih ugostiteljskih objekata i prodavnica, što je izazvalo paniku među gostima, prolaznicima i turistima.

Ulica je zatvorena za saobraćaj i prolaz, a policijski službenici obezbeđuju mesto pucnjave.

Za sada nema informacija da li ima povređenih, niti da li je policija uhapsila osobu koja je pucala.