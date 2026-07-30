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Banjalučka policija uhapsila je A.Đ. iz Travnika i ženu J.J. iz Banjaluke zbog sumnje da su više od mesec dana protivpravno u stanu držali ženu i maloletno dete iz Prijedora, dovodeći ih u zabludu pričom o zaposlenju u inostranstvu.

U PU Banjaluka navode da su oboje uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela protivpravno lišavanje slobode i prevara.

- Operativnim radom na terenu policijski službenici su došli do saznanja da se u stanu u Banjaluci, protiv svoje volje nalaze dve osobe iz Prijedora - saopštila je PU Banjaluka.

Držani protiv svoje volje



Dodaju da su preduzimanjem zakonom propisanih mera i radnji i na osnovu prikupljenih saznanja, policijski službenici identifikovali osumnjičene.

- Utvrđeno je da su osumnjičeni od 20. juna do 29. jula protivpravno držali u stanu i ograničavali slobodu kretanja ženi i maloletnom detetu, te su istu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, kojom prilikom su od iste u više navrata uzeli novac u određenom iznosu - navode u policiji.

Žena i dete pronađeni i oslobođeni



Dodaju da su zahvaljujući postupanju policije oštećena žena i dete pronađeni i oslobođeni iz objekta, u kojem su držani protiv svoje volje.

- Po naredbi suda izvršen je pretres stana, prostorija i vozila koje koriste osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih dela - navode u policiji.

O svemu je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Posle kriminalističke obrade osumnjičeni će biti sprovedeni u tužilaštvo uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu. Osumnjičeni je i ranije dovođen u vezu sa prevarama.