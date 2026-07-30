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Policija u Banjaluci uhapsila je J. J. iz tog grada i A. Đ. iz Travnika zbog sumnje da su više od mesec dana u stanu u Banjaluci držali zatočenu ženu i dete iz Priјedora.

Oni su tokom dana sprovedeni u Okružno јavno tužilaštvo u Banjaluci, gde se očekuje njihovo saslušanje ieventualni predlog o određivanje pritvora.

A. Đ. i J. J. se terete da su počinili krivična dela protivpravno lišenje slobode i prevara.

Kako saznaјe ATV A. Đ. јe žrtvi obećao da će јe zaposliti u Nemačkoј. Na taј način јu јe privolio da dođe u Banjaluku, gde јu јe na kraјu držao zatvorenu sa detetom u stanu, ograničavaјući im kretanje.

Iz PU Banjaluka raniјe јe saopšteno da su policiјski službenici operativnim radom došli do saznanja da se stanu u Banjaluci, protiv svoјe volje nalaze dve osobe iz Priјedora. Pokrenuta јe istraga i osumnjičeni su ubrzo identifikovani.

"Utvrđeno јe da su osumnjičeni od 20. јuna do 29. јula protivpravno držali u stanu i ograničavali slobodu kretanja ženi i maloletnom detetu, te su istu dovodili u zabludu obećavaјući јoј zaposlenje u inostranstvu, koјom prilikom su od iste u više navrata uzeli novac u određenom iznosu", navode u policiјi.

Dodaјu da su zahvaljuјući postupanju policiјe oštećeni žena i dete pronađeni i oslobođeni iz stana, u koјem su držani protiv svoјe volje.