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Davud P. uhapšen je danas u Sarajevu zbog sumnje da je sinoć u Ulici Kunduržiluk na Baščaršiji, naočigled brojnih građana i turista, sa fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon sinoćnje pucnjave, večeras je došlo do novog povezanog incidenta. Prema informacijama Istrage, Admir Dž. i Nihad H., vlasnici nargila bara na koji je pucao Davud, kod Latinske ćuprije presreli su njegovog brata Sulejmana P. i fizički ga napali.

Sulejman se peške kretao prema Latinskoj ćupriji, kada se pored njega zaustavilo vozilo "rejndž rover" u kojem su bile tri osobe. Nakon što ih je ugledao, Sulejman je zapretio da će ih sve pobiti i da ima pištolj u torbici, dodajući kako će on "imati alibi jer je bio u policiji".

Posle njegovih reči, trojica muškaraca izašla su iz automobila i fizički nasrnula na Sulejmana. Tom prilikom oduzeli su mu pištolj, izvadili okvir i metak iz cevi, a zatim ostavili oružje na zidiću pored mosta. U tom trenutku naišla je policijska patrola i svi akteri incidenta odvedeni su u stanicu.

Kako se nezvanično saznaje, postupajuća tužiteljka naložila je da se Sulejman P. liši slobode, dok će njih trojica biti saslušani i pušteni na slobodu.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo obezbeđuju područje kod Latinske ćuprije, gde je još u toku uviđaj. Na mestu događaja zatečeno je vozilo "rejndž rover", a u blizini vozila pronađen je i pištolj.