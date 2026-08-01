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Policija je podnela izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv B. V. iz Laktaša zbog sumnje da je lažno prijavio krivično delo teške krađe, odnosno provalu u kuću.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, B. V. je 11. juna 2026. godine prijavio policiji da je u njegovoj porodičnoj kući izvršena provala, te da mu je tom prilikom ukradeno 27.000 KM.

Nakon prijave policijski službenici izašli su na lice mesta i obavili uviđaj, ali, kako navode iz policije, nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na izvršenje prijavljenog krivičnog dela, niti tragovi nasilnog ulaska u objekat.

Daljim operativnim radom policije utvrđeno je da je prijava bila neosnovana, odnosno da je, prema rezultatima istrage, B. V. fingirao izvršenje krivičnog dela koje je prijavio.

Tokom kriminalističke obrade osumnjičeni je odbio poligrafsko ispitivanje, nakon čega je istog dana lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo "Lažno prijavljivanje krivičnog dela".

Policija je saopštila da su sve mere i radnje u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja preduzete pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.