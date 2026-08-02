Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 4:50 časova na ulazu u Kotor Varoš , kod benzinske pumpe, a prema rečima ljudi koji su se zatekli na licu mesta, dve osobe su poginule .

Kako navode očevici, u nesreći su stradali mlađi muškarci, a svi su bili u jednom automobilu. U nesreći je učestvovao jedan automobil. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.