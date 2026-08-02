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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš, kod benzinske pumpe, poginula su dva mladića. Kako saznaju "Nezavisne", u nesreći su poginuli S.B. (21) i M.A. (21), dok je treći mladić A.Č. povređen.

Oni su se nalazili u istom automobilu, kojim je upravljao A.Č. Prema za sada dostupnim informacijama, u nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je došlo do sletanja, odnosno sudara, biće utvrđene policijskim uviđajem.

Tragedija se dogodila oko pet sati na magistralnom putu Banja Luka - Teslić. Na licu mesta i dalje su policijski službenici koji obavljaju uviđaj, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici obustavljen.