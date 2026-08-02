Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći na putu Neum–Stolac u mestu Blace. Zbog uviđaja saobraćaj je obustavljen i preusmeren na alternativne pravce.
Bosna i Hercegovina
TRAGEDIJA KOD NEUMA! Motociklista poginuo u stravičnom sudaru, saobraćaj potpuno obustavljen
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Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas, 2. avgusta, dogodila na magistralnom putu Neum – Stolac, u mestu Blace.
Nesreća je prijavljena oko 11.20 časova, potvrđeno je za Avaz iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
U saobraćajnoj nesreći učestvovali su jedno putničko vozilo i motocikl, a jedna osoba je izgubila život.
Saobraćaj obustavljen
Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj na ovoj deonici puta je obustavljen.
Vozila se preusmeravaju na alternativne pravce, a više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja.
(Kurir.rs/Klix.ba)
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