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Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas, 2. avgusta, dogodila na magistralnom putu Neum – Stolac, u mestu Blace.

Nesreća je prijavljena oko 11.20 časova, potvrđeno je za Avaz iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U saobraćajnoj nesreći učestvovali su jedno putničko vozilo i motocikl, a jedna osoba je izgubila život.

Saobraćaj obustavljen

Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj na ovoj deonici puta je obustavljen.

Vozila se preusmeravaju na alternativne pravce, a više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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