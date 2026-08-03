Bosna i Hercegovina
NESREĆA KOD GACKA Stradala jedna osoba
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Gacko - Vratar, u mestu Izgori, smrtno je stradalo jedno lice, potvrđeno je z Policijske uprave Trebinje.
“Oko 16.00 časova, prijavljeno je u PS Gacko, da se na magistralnom putu M1-109, Gacko Vratar u mestu Izgori, opština Gacko, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke "Tiguan", čiji vozač je, lice inicijala R.M. smrtno stradao.” rekli su iz PU Trebinje.
Na licu mesta uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Gacko.
Kurir.rs/ATV
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