Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Gacko - Vratar, u mestu Izgori, smrtno je stradalo jedno lice, potvrđeno je z Policijske uprave Trebinje.

“Oko 16.00 časova, prijavljeno je u PS Gacko, da se na magistralnom putu M1-109, Gacko Vratar u mestu Izgori, opština Gacko, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke "Tiguan", čiji vozač je, lice inicijala R.M. smrtno stradao.” rekli su iz PU Trebinje.

Na licu mesta uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Gacko.

Kurir.rs/ATV

Ne propustiteHronikaJEDAN BRAT POGINUO, DRUGOM SE BORE ZA ŽIVOT: Teška saobraćajna nesreća kod Sopota, autom udarili u ogradu kuće!
Saobraćajna policija
Bosna i HercegovinaOTKRIVENO KO SU MLADIĆI KOJI SU POGINULI KOD PUMPE! Sleteli sa puta na ulazu u Kotor Varoš, imali su samo 21 godinu!
foto-epa-boris-pejovic-5.jpg
Bosna i HercegovinaPOGINULA DVA MLADIĆA U STRAVIČNOJ NESREĆI! Horor prizor kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš!
rs.jpg
BeogradTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU BEOGRAD–NOVI SAD! Ima mrtvih, automobil sleteo sa puta
Hitna pomoć