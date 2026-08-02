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U blizini kafića "Njuz" u Istočnom Novom Sarajevu danas oko 18.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen Kosta Pandurević, prenosi RTRS.

Prema nezvaničnim saznanjima, za napad je osumnjičen Đorđe Ždrale, koji je nakon pucnjave pobegao i za kojim policija intenzivno traga.

Iz Policijske uprave Istočno Novo Sarajevo saopšteno je da je u Spasovdanskoj ulici upotrebljeno vatreno oružje, pri čemu je jedna osoba zadobila povrede.

"Za sada nije poznat stepen povreda ranjenog lica. Više informacija biće saopšteno nakon završetka uviđaja", naveli su iz policije.

Prema saznanjima ATV-a, Pandurević je pogođen sa najmanje dva hica iz vatrenog oružja i hitno je prevezen u Bolnicu "Srbija", gde mu se ukazuje lekarska pomoć.

Kako navodi isti izvor, u trenutku napada nalazio se za volanom automobila "audi A6", u kojem je bilo i njegovo dvogodišnje dete. Za sada nema informacija da je dete povređeno.

"Prve informacije sa terena ukazuju da je na Pandurevića pucano iz blindiranog automobila 'audi A8' sa stranim registarskim oznakama. Pandurević je nakon ranjavanja prevezen u bolnicu, a na njegovom vozilu vidljivo je više oštećenja od metaka", rekao je izvor ATV-a.

Očevici navode da se sve odigralo u svega nekoliko sekundi.

"Ćerka mi je bila svedok pucnjave. Ona kaže da su naišla dva automobila i da su pucali jedan na drugi. Jedno vozilo je bilo sa stranim tablicama, a za drugo se ne zna", ispričao je jedan od uznemirenih stanovnika Istočnog Novog Sarajeva.

Na mestu događaja nalazi se veliki broj pripadnika Policijske uprave Istočno Sarajevo koji obezbeđuju područje i sprovode uviđaj.

Kako prenosi ATV, i Pandurević i Ždrale odranije su poznati policiji zbog više krivičnih dela.

Ždrale je učestvovao u više oružanih obračuna, a 2010. godine pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera, nekadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske, koje je počinjeno 7. juna 2000. godine u Bijeljini. Kaznu je izdržao i na slobodu izašao 2022. godine.

Pre toga, 1996. godine, osuđen je na sedam godina zatvora zbog ubistva Gorana Batinića. Nakon što je odslužio pet godina i tri meseca, pomilovao ga je tadašnji predsednik Republike Srpske Mirko Šarović. Vodio se i postupak protiv njega za učešće u ubistvu bračnog para Todorović, ali je na kraju pravosnažno oslobođen optužbi.

Ni Kosta Pandurević nije nepoznat istražnim organima. U julu 2023. godine uhapšen je zbog sumnje da je hicima iz pištolja ranio Adija Nukića u Istočnom Sarajevu.

Krajem 2025. godine bio je meta oružanog napada na parkingu jednog zabavnog centra u Miljevićima, kada je nepoznati napadač pucao na njega, ali tada nije povređen. Za taj napad osumnjičen je Irnes Hubijar, koji je u međuvremenu pritvoren zbog sumnje na pretnje terorizmom.