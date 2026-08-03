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Sarajevsko naselje Mošćanica potresla je porodična tragedija u kojoj je u nedelju uveče nožem ubijen Haris Babić (28). Zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je Mirza Karić (47), otac supruge stradalog mladića.

Dok policija istražuje okolnosti zločina, Harisova supruga Anida prvi put je javno govorila o dramatičnim trenucima koji su prethodili ubistvu i onome što se dogodilo kobne večeri.

Anida Babić, supruga Harisa Babića, kojeg je u naselju Mošćanica usmrtio njen otac Mirza Karić, govorila je za "Avaz" o detaljima zločina.

Prvi put za taj medij ispričala je kako su svi zajedno sedeli, dok je Haris stajao i tražio da ona sa detetom napusti kuću.

"Oko deset sati uveče trebalo je da krenem sa malim detetom i odem negde, ali sam rekla da nije problem, ako želi da napustimo kuću, otići ćemo sutra. On je to odbio i insistirao da odmah izađemo iz kuće. Tada se začulo naglo kočenje automobila. Haris je skočio, otišao do kuhinje, uzeo nož i rekao: "Sad ću ti je**t majku." Krenula sam za njim. Sreli su se nasred sokaka. Nije ga odmah ubo, prvo su se borili, a nož je završio sa strane. Unela sam taj nož u kuću, ali nisam videla da ima još jedan. Haris je podigao majicu i rekao: "Biraj gde ćeš me izbosti", a onda se tata pomerio", ispričala je.

Kaže da je Haris u jednom trenutku jače odgurnuo nju dok je u naručju držala bebu, nakon čega je njen otac reagovao.

Posle toga sam samo videla krv svog supruga.

Kako navodi, njen otac je nakon uboda pokušao da pomogne Harisu.

"Tata je kasnije stavio ruku na ranu i nije je sklanjao. Sve vreme je razgovarao sa njim. Policajac je prišao i rekao mu: "Lezi odmah na pod", ali je on odgovorio da se neće pomeriti dok ne stigne Hitna pomoć. Ostao je pored njega i nije ga puštao. Haris je govorio da će umreti, a tata mu je odgovarao da neće i da ima za šta da se bori. Svi smo ga čuvali da se ne pomera, da leži na boku i da pritiska ranu. Sve vreme je razgovarao sa nama", kazala je.