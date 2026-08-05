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Policija je uhapsila S.V. iz Laktaša, koji je zatečen sa odstreljenom srnećom divljači i lovačkom puškom, zbog čega ga sumnjiče za nezakonit lov.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, policija je oko 22.00 časa u Laktašima kontrolisala vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, a u vozilu su pronađeni odstreljena srna i kombinovana lovačka puška.

Od S.V. su oduzeti lovačka puška i oružni list, dok je nakon uviđaja odstreljena divljač predata lovočuvaru nadležnog lovačkog udruženja.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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