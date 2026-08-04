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Na Centralnom spomen-obeležju poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Banjaluci položeni su venci povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".

U znak odavanja počasti svim stradalim i prognanim Srbima u hrvatskoj akciji "Oluja", danas su se oglasile i sirene za uzbunjivanje u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj.

Samo narod koji ima svoju državu nikada neće doživeti egzodus i etničko čišćenje kakvo su, nažalost, krajem prošlog veka doživeli Srbi u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", izjavio je predsednik Republike Srpske Siniša Karan novinarima u Banjaluci povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".

"Republika Srpska danas odaje dužno poštovanje, pijetet i večnu zahvalnost za 1.904 srpske žrtve pogroma u 'Oluji'. Nakon više od tri decenije saosećamo sa svim porodicama i potomcima stradalih u etničkom čišćenju Hrvatske od Srba, koje ima sve karakteristike genocida. Oni su nakon svega pronašli svoje dve otadžbine – Republiku Srpsku i Srbiju. To je dokaz da samo narod koji ima svoju državu neće doživeti takav egzodus i etničko čišćenje", rekao je Karan.

(Kurir.rs/RTRS)

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