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Na Centralnom spomen-obeležju poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Banjaluci položeni su venci povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".

U znak odavanja počasti svim stradalim i prognanim Srbima u hrvatskoj akciji "Oluja", danas su se oglasile i sirene za uzbunjivanje u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj.

Samo narod koji ima svoju državu nikada neće doživeti egzodus i etničko čišćenje kakvo su, nažalost, krajem prošlog veka doživeli Srbi u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", izjavio je predsednik Republike Srpske Siniša Karan novinarima u Banjaluci povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".