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Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su Aleksandra Nikolića iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, potvrđeno je za Klix.ba.

"Aleksandar Nikolić je uhapšen i predat u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu", kazala je portparolka PU Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen je da je učestvovao u planiranju i pružanju pomoći prilikom napada na Dabića, koji je ranjen sinoć ispred stambene zgrade u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu.

Napadač je, prema dosadašnjim informacijama, sa kačketom na glavi prišao Dabiću i ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem, nakon čega je pobegao.

Policija intenzivno radi na njegovoj identifikaciji i pronalasku.

(Kurir.rs/Klix)

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