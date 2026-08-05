"Pao" osumnjičeni za pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu: Sumnja se da je pomagao napadaču
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su Aleksandra Nikolića iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, potvrđeno je za Klix.ba.
"Aleksandar Nikolić je uhapšen i predat u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu", kazala je portparolka PU Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen je da je učestvovao u planiranju i pružanju pomoći prilikom napada na Dabića, koji je ranjen sinoć ispred stambene zgrade u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu.
Napadač je, prema dosadašnjim informacijama, sa kačketom na glavi prišao Dabiću i ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem, nakon čega je pobegao.
Policija intenzivno radi na njegovoj identifikaciji i pronalasku.
(Kurir.rs/Klix)