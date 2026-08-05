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Nakon što je u nedelju, 2. avgusta 2026. godine, oko 18:15 sati, u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu odjeknula pucnjava u kojoj je teško ranjen Kosta Pandurević, istražni organi ne spavaju. Obruč oko Đorđa Ždrala, glavnog osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva, ozbiljno se steže, a sve policijske snage su u stanju pune pripravnosti.

Dok ranjeni Pandurević iz bolničke postelje prkosno deli fotografiju uz pesmu "Ne može nam niko ništa", istražitelji su uspeli da lociraju ključne tragove, za koje sumnjaju da će begunca saterati u ćošak.

Kosta Pandurević Foto: printscreen/društvene mreže

Sudeći prema najnovijim detaljima iz istrage, Ždrale više nema mnogo mesta za manevar:

- Pronađen blindirani "audi" smrti: Sarajevska policija locirala je na području Vogošće (Kanton Sarajevo) blindirani "audi" stranih registarskih oznaka. Sumnja se da je Ždrale koristio upravo ovo vozilo tokom pokušaja ubistva i da je iz njega pucao na Pandurevića. Pretpostavlja se da je Ždrale iste noći nakon pucnjave pobegao tako što ga je neko odvezao u drugom vozilu, navodi "Avaz".

Foto: Printscreen/BN

- Locirano kretanje u FBiH: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir saopštio je da sve policijske pretpostavke ukazuju na to da se Ždrale krije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Foto: Printscreen/BN

- Velika policijska akcija i pretresi: MUP Republike Srpske je u stalnoj i intenzivnoj saradnji sa Federalnom upravom policije (FUP) i kantonalnim policijama. Po naredbi suda, veliki broj pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo već je vršio pretrese i pružao asistenciju MUP-u RS na području sarajevskog naselja Dobrinja

Pucao na bivšeg saradnika pred dvogodišnjim detetom!

Ono što je posebno šokiralo javnost jesu detalji samog napada. Ždrale se sumnjiči da je na Pandurevića zapucao iz vozila u pokretu. U tom trenutku, Pandurević se nalazio u svom automobilu "audi" A6, a u vozilu je bilo i njegovo dvogodišnje dete. Pandurević je pogođen sa najmanje dva hica i hitno zbrinut u bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu. Na njegovom automobilu ostala su vidljiva brojna oštećenja od metaka, a očevici javljaju da se sve odigralo munjevitom brzinom dok su dva automobila prolazila i pucala jedan na drugi.

Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube

Od vernih saradnika do krvnih neprijatelja

Kosta Pandurević (koji je inače sa Pala) godinama je važio za bliskog saradnika Đorđa Ždrala, a ranije se tvrdilo da je bio i njegov lični vozač.

Njih dvojica su čak zajedno, sa još dve osobe, uhapšeni 2024. godine. Tada su navodno brutalno prebili grupu mladića koji su se šalili da na kafić u kojem sedi Ždrale "treba baciti bombu".

Obojica imaju debele policijske dosijee i dobro su poznati organima reda:

- Đorđe Ždrale je na slobodu izašao 2022. godine nakon što je odslužio dugogodišnje kazne za ubistvo Gorana Batinića, ali i za ubistvo bivšeg načelnika Uprave policije Republike Srpske u Bijeljini Ljubiše Savića Mauzera

- Kosta Pandurević je takođe hapšen jer je pre tri godine ranio Adija Nukića, koji se u policijskim evidencijama povezuje sa krijumčarenjem droge.

Policija krivi pravosuđe: "Ovi ljudi su morali biti iza rešetaka!"

Bezbednosna situacija u Istočnom Sarajevu je ozbiljno narušena jer su se u samo dva dana dogodila čak dva pokušaja ubistva, što je unelo ogroman nemir među građane. Čelnici policije - direktor Siniša Kostrešević i načelnik PU Istočno Sarajevo Branimir Šehovac, otvoreno su prst sumnje uperili u pravosudne organe. Oni ističu da bez efikasnog rada tužilaštva i sudova nije moguće rešiti problem, te da bi bezbednosna situacija bila daleko bolja da su određena lica, poput aktera ovog sukoba, već bila u zatvoru.

Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir najavio je znatno veću prisutnost policije na ulicama u narednom periodu i poručio da država neće dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzmu grad.

Sve policijske snage su na nogama, a pronalaženje blindiranog "audija" u Vogošći jasno ukazuje da se krug oko Ždrala zatvara.