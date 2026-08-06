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U Novom Gradudanas će biti obeležena 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine, u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije "Oluja". U Hramu Svetih apostola Petra i Pavla biće služen parastos.

Nakon parastosa, uz magistralni put od Hrama Svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu, biće prislužene sveće, a sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbeglih Srba, u reku Unu biće spušten venac.