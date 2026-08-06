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Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, uz pomoć helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, uložili su velike napore kako bi sprečili dalje širenje vatrene stihije.

- Situaciju su dodatno otežavali nepristupačan teren i vetar koji nam tokom noći nije išao naruku. Ipak, uspeli smo da zaštitimo objekte i materijalna dobra, a stanje na terenu i dalje pratimo - rekao je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

Kašiković je istakao da su na terenu angažovani svi raspoloživi vatrogasci i sva raspoloživa oprema.

- Sve držimo pod kontrolom zahvaljujući podršci iz vazduha, odnosno helikopteru Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Posade helikoptera sinoć su delovale do kasno, a jutros su nastavile s gašenjem požara - naveo je Kašiković.

Dodao je da je situacija trenutno stabilna i da nema kritičnih žarišta koja zahtevaju hitnu intervenciju.

- Požar u selu Malići je saniran - rekao je Kašiković.

(Kurir.rs/Avaz)

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