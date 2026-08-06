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Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini (BiH) je oštro reagovala je na izjave ambasadora Nemačke u BIH Alfreda Granasa o izboru novog visokog međunarodnog predstavnika u BiH, prema kojoj visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u Upravnom odboru Saveta za sprovođenje mira u BiH.

"Stvarno? Zašto onda predstavnik Nemačke nije zauzeo takav stav 2021. godine, kada u Upravnom odboru nije bilo konsenzusa oko imenovanja Kristijana Šmita? Verovatno zato što Berlin smatra svoj stav jedino ispravnim, a da se stav Moskve može zanemariti. Ali u ovom slučaju to je jasna manifestacija svima bolno poznate arijske rasne superiornosti", piše u saopštenju Ambasade Rusije koja dodaje da "svet pamti čime sve se završilo 1945. godine".

"Gospodin ambasador (Alfred Granas) tvrdi da je korist Južne (gasne) interkonekcije (BIH s Hrvatskom) to što će ona osloboditi BiH od ruskog gasa. Ali odmah, netrepnuvši, potvrđuje da je izgradnja ovog gasovoda u suprotnosti s normama Evropske unije. Da li ima logike u ovoj izjavi predstavnika nacije koja je dala svetu Hegela? Ili je ovo dijalektička logika koja se svodi na postulat: U inat Rusiji sebi i u glavu pucaću", piše u ruskom saopštenju.

Dalje su naveli da je je "svima jasno šta se dešava sa Nemačkom bez ruskog gasa" i da je "krotko pristavši na eksploziju Severnog toka, Berlin sam sebe osudio na propadanje".

1/5 Vidi galeriju Kristijan Šmit Foto: Hazim Aljovic/HINA/FENA, FEHIM DEMIR/EPA

"Potvrda toga je ono što se dešava s nekada legendarnom njemačkom automobilskom industrijom. Ali i ovde gospodin ambasador nije do kraja iskren. Želeći da prekine snabdevanje BiH ruskim gasom, Nemačka istovremeno, kao i mnoge evropske zemlje, i dalje kupuje ruski (tečni gas) LNG, panično dopunjavajući prazne zalihe", stoji u saopštenju.

Dodaje se da "kao što tvrdi nemačka štampa, tragovi se prikrivaju, jer se kupovine se ne prikazuju u statistici pošto se obavljaju preko Belgije".

"Što se kaže, licemerje u svom punom sjaju", zaključuje se u saopštenju.