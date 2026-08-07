Slušaj vest

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović napomenula je da se navršilo 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima, jednog od simbola genocida nad Srbima u tzv. "nezavisnoj državi hrvatskoj" i poručila da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju koliko god bila teška i užasavajuća.

"To nije samo dug prema prošlosti, već i odgovornost prema budućnosti", navela je Cvijanović.

U avgustu 1941. godine, ističe Cvijanović, na tom prostoru su na najmonstruozniji način ugašeni životi nedužnih ljudi, pretežno žena, dece i staraca.

Od oko hiljadu meštana, više od 800 stradalo je tih strašnih avgustovskih dana, a njihova jedina krivica bila je to što su bili Srbi i pravoslavni hrišćani.

Prebilovci Foto: MARKO KAROVIC, Aleksandar Saša Dragićević

Prema njenim rečima, svedočanstva o ovom zločinu lede krv u žilama svakoj normalnoj osobi.

"Neka je večni pomen nevino postradalim prebilovačkim mučenicima i neka im je večna slava", poručila je Cvijanović na platformi Iks.

U Prebilovcima kod Čapljine danas se obeležava 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.

Ustaše su masakr u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941, pod komandom Ivana Јovanovića Crnog. Većina je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo pogrom.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustiteDruštvo"Hercegovačka zemlja zauvek je natopljena srpskom krvlju": Obeleženo 85 godina od zločina u Prebilovcima
Nenad Popović Prebilovci 2
Politika"Ovo je učionica u kojoj je prekinuto njihovo detinjstvo" Ministarka Stamenkovski u Prebilovcima, na mestu gde su ustaše bacile 800 Srba u jame (Video)
Milica Đurđević Stamenkovski Prebilovci
Bosna i Hercegovina85 GODINA OD POGROMA U PREBILOVCIMA: Srpski narod u molitvi odaje poštu stradalim mučenicima! DA SE NE ZABORAVI!
Untitled-1.jpg
DruštvoUstaše su motkama žrtve gurale u ponor: Žene i decu žive bacale u jamu, a za 3 sata zbrisano celo selo - Zločin koji ledi krv u žilama
Prebilovci
DruštvoPatnja govori i kroz umetnost na kamenu: 100 umetnika oslikalo 100 kamenova iz sela koje je simbol stradanja Srba
collage.jpg
DruštvoVaskršnja slikarska radionica: Deca Hercegovine i slikar Srđan Kuljanin stvorili „Vaskrsenje Prebilovaca”
Dečja radionica u Prebilovcima
DruštvoJelena S. Spasić: Kao novinarka osećam odgovornost da istinu čuvam od zaborava
0801 jelena spasic UNS petar aleksic (7).jpg
DruštvoSvima kojima na srcu leže Prebilovci pomagajte - dođite da posadite masline u ovom stradalnom selu i odate poštu nevinim žrtvama. A i ovako možete pomoći
prebilovci marko karovic (2).jpeg
Bosna i HercegovinaU Prebilovcima zasađen drvored od stotinu borova i to simbolično od hrama u kom su kosti 4.000 Srba bačenih u jame do Centra "Sveti kralj Milutin"
I01_фотографијаJPG.jpeg