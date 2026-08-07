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Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović napomenula je da se navršilo 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima, jednog od simbola genocida nad Srbima u tzv. "nezavisnoj državi hrvatskoj" i poručila da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju koliko god bila teška i užasavajuća.

"To nije samo dug prema prošlosti, već i odgovornost prema budućnosti", navela je Cvijanović.

U avgustu 1941. godine, ističe Cvijanović, na tom prostoru su na najmonstruozniji način ugašeni životi nedužnih ljudi, pretežno žena, dece i staraca.

Od oko hiljadu meštana, više od 800 stradalo je tih strašnih avgustovskih dana, a njihova jedina krivica bila je to što su bili Srbi i pravoslavni hrišćani.

1/13 Vidi galeriju Prebilovci Foto: MARKO KAROVIC, Aleksandar Saša Dragićević

Prema njenim rečima, svedočanstva o ovom zločinu lede krv u žilama svakoj normalnoj osobi.

"Neka je večni pomen nevino postradalim prebilovačkim mučenicima i neka im je večna slava", poručila je Cvijanović na platformi Iks.

U Prebilovcima kod Čapljine danas se obeležava 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.

Ustaše su masakr u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941, pod komandom Ivana Јovanovića Crnog. Većina je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo pogrom.