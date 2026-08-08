Slušaj vest

Državljanka Bosne i Hercegovine teže je povređena nakon saobraćajne nesreće u okrugu Dahau kada je udarila u zid na auto-putu A 99, a zatim je na nju naleteo drugi automobil.

Kako prenose mediji, žena iz Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u okrugu Dahau, upravljala je putničkim vozilom marke BMW na Dahauer ulici u pravcu izlaska iz grada. Na tom mestu dve saobraćajne trake Dahauer ulice su građevinski odvojene po sredini. Putničko vozilo je tu udarilo u betonski zid razdvajanja kolovoza.

Prema prvim saznanjima, akutni medicinski problem verovatno je uzrok gubljenja kontrole nad vozilom, a zatim i udaranja u zid.

Audi naletio na njen automobil

Nakon sudara sa zidom, vozilo je odbačeno nazad na kolovoz, gde je došlo do sudara sa drugim putničkim vozilom, kojim je upravljao 51-godišnji nemački državljanin sa prebivalištem u Minhenu.

U ovom udesu su oba vozača povređena. Morali su da budu prevezeni vozilima hitne pomoći u bolnice radi daljeg lečenja.

Nastala materijalna šteta veća je od 70.000 evra. Tokom uviđaja saobraćajna policija je morala potpuno zatvoriti Dahauer ulicu u pravcu izlaska iz grada. Došlo je do značajnih poremećaja u saobraćaju. Dalju istragu o nesreći vodi minhenska saobraćajna policija.