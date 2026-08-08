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Državljanin Bosne i Hercegovine osuđen je na dodatnih 18 meseci zatvorske kazne zbog više provalnih krađa počinjenih u Donjoj Austriji, krajem 2024. godine.

Njegov branilac je istakao da se klijent nije upustio u kriminal „iz hira i zabave“. Navodno, novac mu je bio potreban za lečenje ćerke, koja je imala srčano oboljenje.

Na Pokrajinskom sudu u St. Pöltenu morao je da odgovara zbog krivičnog dela „teške krađe provalom“. Optuženi je u potpunosti priznao krivicu, ali je potom iskoristio svoje pravo da odbije dalje davanje iskaza.

Prilikom prve provale u Viselburgu, 41-godišnjak je ukrao gotovinu u vrednosti od 3.100 evra. U Klain-Pohlarnu je razbio prozorsko staklo u kupatilu kako bi ušao u kuću. Tu je ukrao 500 evra gotovine.

Najmanje sreće imao je u Tulnerbahu. I tamo je provalio u kuću, ali je pobegao bez plena. Međutim, oštetio je vrata terase. Njihova popravka koštala je oko 3.400 evra. Štetu je nadoknadila osiguravajuća kuća vlasnika, koja se zatim pridružila postupku kao privatni tužilac i zahtevala povrat novca od optuženog.

Na dva mesta izvršenja krivičnih dela optuženi je ostavio DNK tragove, a na trećem otiske stopala. Na osnovu toga službenici Pokrajinskog kriminalističkog odjeljenja Donje Austrije, uspeli su da da ga identifikuju. Tužilaštvo u St. Pöltenu izdalo je Evropski nalog za hapšenje.