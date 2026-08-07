Kako prenosi "Radiosarajevo.ba", portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović, je rekao da je policija primila dojavu oko 22:30 časova da se u jednoj kući nalazi telo na području Bosanske Krupe .

- Istražnim radnjama je utvrđeno da je u pitanju vlasnik kuće inicijala Š.H. (1962), te je nepomično ležao sa vidljivom prostrelnom ranom - kazao je Grahović. Prema njegovim rečima, policija je obavila uviđaj, te su o svemu obavešteni kantonalni i dežurni tužilac.