Ubistvo se dogodilo u četvrtak, 6. avgusta, na području Bosanske Krupe
užas u bosni
UBISTVO U BIH! Pronađeno telo u kući kod Bosanske Krupe! Muškarac ležao sa prostrelnom ranom! Uhapšena osumnjičena osoba!
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Kako prenosi "Radiosarajevo.ba", portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović, je rekao da je policija primila dojavu oko 22:30 časova da se u jednoj kući nalazi telo na području Bosanske Krupe.
- Istražnim radnjama je utvrđeno da je u pitanju vlasnik kuće inicijala Š.H. (1962), te je nepomično ležao sa vidljivom prostrelnom ranom - kazao je Grahović. Prema njegovim rečima, policija je obavila uviđaj, te su o svemu obavešteni kantonalni i dežurni tužilac.
- Zbog sumnje da je počinio ovo ubistvo, uhapšen je Š.H. (1960) - rekao je Grahović.
(Kurir.rs/ATV/Foto: Ilustracija)
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