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Prema informacijama iz MUP-a HNK - PU Stolac, u udesu je učestvovalo nekoliko automobila, a povređeno je više osoba. Tačan broj povređenih, kao i stepen njihovih povreda, još nije poznat, prenosi Avaz.

Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta u potpunosti je obustavljen, a više informacija biće poznato nakon uviđaja.

(Kurir.rs/Avaz)

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