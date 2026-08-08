Na magistralnom putu Stolac - Neum, u mestu Udora, nešto iza 9 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno više osoba
Bosna i Hercegovina
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA MAGISTRALI STOLAC - NEUM! Učestvovalo više vozila, ima povređenih!
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Prema informacijama iz MUP-a HNK - PU Stolac, u udesu je učestvovalo nekoliko automobila, a povređeno je više osoba. Tačan broj povređenih, kao i stepen njihovih povreda, još nije poznat, prenosi Avaz.
Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta u potpunosti je obustavljen, a više informacija biće poznato nakon uviđaja.
(Kurir.rs/Avaz)
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