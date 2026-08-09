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U naselju Donja Misoča kod Ilijaša u petak je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređen 75-godišnji biciklista.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila oko 13:40 sati u ulici Donja Misoča.

Do nesreće je došlo kada je teretno motorno vozilo Toyota, kojim je upravljao 48-godišnji K. A. iz Ilijaša, udarilo biciklistu T. R. (75), takođe iz Ilijaša, koji je tom prilikom pao na kolovoz.

Povređeni muškarac prevezen je u Kliniku urgentne medicine Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede. Nakon ukazane pomoći zadržan je na daljem lečenju.

O nesreći je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS. Uviđaj su obavili policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage Sektora uniformisane policije, uz asistenciju pripadnika Odeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Sektora kriminalističke policije.

Istraga o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće je u toku.