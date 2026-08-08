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Sarajevsko podzemlje poslednjih nedelja gori, a ulice ovog grada postale su poprište brutalnih obračuna koji podsećaju na najmračnije devedesete.

Dok istražitelji pokušavaju da pohvataju konce i umire uznemirene građane, jedno pitanje lebdi u vazduhu: da li je sve počelo jednom porukom objavljenom na stranicama novina?

Sve je počelo 7. juna, kada je u sarajevskom naselju Vraca došlo do žestokog vatrenog okršaja koji je, kako se sumnja, pokrenuo lavinu nasilja. Sukob je izbio zbog neraščišćenih računa i duga od 200.000 maraka kavačkom klanu Radoja Zvicera, a u njemu je ranjen Branislav Janjić. Nekoliko dana kasnije, Janjić je podlegao povredama.

Darko Elez, označen kao jedan od najopasnijih kriminalaca na Balkanu, objavio je čitulju svom ubijenom prijatelju Branislavu. U njoj su stajale reči koje danas, nakon svega što se dogodilo na ulicama Sarajeva, zvuče kao pretnja i najava surovog rata: "Brate moj, bol ne prolazi, ali nosiću te kao snagu, tek će mnogi shvatiti koliko si mi značio. Istina i pravda uvek nađu put. Za mene najveći si ikad".

Da li je ova čitulja zapravo bila šifra, tajna poruka i zeleno svetlo za sve ono što je usledilo u narednim nedeljama? Tačno 40 dana kasnije krenuli su da se nižu krvavi događaji jedan za drugim, a policija u Bosni i Hercegovini ispituje da li su i na koji način povezani.

Branislav Janjić Foto: Screenshot

Hronologija sarajevskog uličnog rata

7. jun 2026.

Došlo je do vatrenog obračuna u sarajevskom naselju Vraca između dve suprotstavljene strane. Na jednoj strani sastali su se Blaško i Sergej Furtula sa Branislavom Janjićem, dok su sa druge bili Amel Bogučanin, Amar Garibović i još jedna osoba. Sumnja se da je motiv sastanka bio dug Bogučaninove grupe od 200.000 maraka Radoju Zviceru, koji je obavestio Eleza, a ovaj poslao Furtule radi naplate duga, pri čemu je Janjić u pucnjavi teško ranjen.

14. jun 2026.

Nakon sedam dana borbe za život, teško ranjeni Branislav Janjić preminuo je u bolnici od posledica povreda zadobijenih u pucnjavi na Vracama.

17. jun 2026.

Darko Elez, koji je nedavno pušten na slobodu iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, objavljuje čitulju preminulom Janjiću. Rečenica "tek će mnogi shvatiti koliko si mi značio" odmah je pokrenula sumnju da se u sarajevskom podzemlju priprema žestok odgovor.

Foto: Screenshot

29. jul 2026.

Nakon kratkog zatišja, koje je trajalo tačno 40 dana, u srcu Sarajeva, u ulici Kundurdžiluk na Baščaršiji, odjeknuli su rafali. David P. je sa fantomkom na glavi i rukavicama ispalio je više hitaca prema jednom nargila baru punom omladine i turista, izazvavši opštu paniku i bežanje ljudi iz prometne ulice.

30. jul 2026.

Samo dan nakon pucnjave na Baščaršiji, usledio je novi incident u centru grada koji je digao policiju na noge. Vlasnici izrešetanog nargila bara presreli su Sulejmana Puškića, brata pucača Davuda, kod Latinske ćuprije. Nakon što im je Sulejman zapretio pištoljem i poručio da će ih pobiti, oni su fizički nasrnuli na njega, pretukli ga, oduzeli mu pištolj i ostavili ga povređenog pored krvavog vozila "Range Rover".

2. avgust 2026. (18.30)

U Istočnom Sarajevu, u Spasovdanskoj ulici u blizini kafića "Njuz", došlo je do dramatičnog pokušaja ubistva. Đorđe Ždrale, nekadašnji kum Darka Eleza, a sada navodno najljući neprijatelj, pucao je iz blindiranog audija A8 stranih tablica na svog nekadašnjeg saradnika Kostu Pandurevića. Pandurević je ranjen sa najmanje dva hica dok se nalazio u svom vozilu sa svojim dvogodišnjim detetom.

Darko Elez i Đorđe Ždrale Foto: Printscreen, Youtube

2. avgust 2026. (22.50)

U ulici Ablagijin sokak, na području Starog Grada, hladnokrvno je ubijen 28-godišnji H. B., kojeg je napadač izbo nožem. Policija je svega deset minuta nakon prijave uhapsila osumnjičenog M. K. (1979) iz Sarajeva.

3. avgust 2026.

Ispred kafića "Central" u Hilandarskoj ulici, nepoznati napadač u crvenoj majici prišao je Davoru Dabiću, navodnom članu grupe Darka Eleza, i ispalio mu hitac direktno u glavu, nakon čega je pobegao. Dabić je sa prostrelnom ranom glave prebačen u bolnicu gde je operisan i nalazi se u stabilnom stanju na odeljenju neurohirurgije.