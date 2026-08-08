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Na isušenom delu korita reke Save, u blizini mosta BrčkoGunja, ribari su primetili kosti koje svojim izgledom asociraju na delove ljudskog skeleta.

Pronalazak je usledio nakon značajnog pada vodostaja Save, zbog kojeg su delovi priobalnog rečnog dna ostali potpuno otkriveni.

On je rekao da je mesto pronalaska odmah nakon dojave obezbeđeno, te da su o slučaju obaveštena Tužilaštvo BiH i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH.

Informaciju je potvrdio zamenik šefa Policije Brčko distrikta BiH Emir Mrkaljević, navodeći da je policija odmah nakon primljene dojave obezbedila mesto pronalaska.

"Za sada ne možemo govoriti da li se zaista radi o kostima ljudskog porekla, dok veštaci sudske medicine ne utvrde pravo stanje. Mi postupamo po naredbama Tužilaštva Brčko distrikta, a nakon sprovedenih istražnih radnji pouzdano će se znati o čemu je reč", rekao je Mrkaljević za Fenu.

Policija i nadležne pravosudne institucije nastavljaju rad na utvrđivanju porekla pronađenih kostiju i svih okolnosti njihovog pronalaska.

(Kurir.rs/Crna Hornika)

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