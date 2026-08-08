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Požari u blizini Trebinjau Republici Srpskoj potpuno su ugašeni danas posle devet dana, izjavio je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje (TVSJ) Dejan Kašiković.

On je ponovo uputio apel građanima da budu oprezni pri paljenju vatre, prenela je RTRS.

"Jedan trenutak nepažnje može ponovo da aktivira požar i dovede u pitanje sve ono što su ljudi danima branili", upozorio je Kašiković.

U gašenje požara bio je uključen i helikopter MUP-a Republike Srpske, a Kašiković je rekao da je vazdušna podrška bila od ogromnog značaja.

"Ponosan sam na svoje ljude, na dobrovoljce koji su došli da pomognu, na svakog meštanina koji je branio svoje selo i hvala im svima na tome", naveo je Kašiković.

Vatrena stihija prvo je zapretila kućama u selima Bihovo i Volujac, dok se jedan krak proširio ka Petrovom Polju, a najkritičnije je bilo u selima Luke, Tretina i Poljice Petrovo gde je vatra u više navrata došla nadomak kuća, ali su vatrogasci uz pomoć meštana uspeli da odbrane sve objekte.