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"Ne sećam se kada sam zadnji put vozio i želeo sam samo malo da se provozam.". Ovim rečima je H.S. (62), državljanin Bosne i Hercegovine, nastanjen u Italiji, pokušao da opravda krađu kamiona sa voćem i povrćem, pre dva dana.

Uprkos opravdanju, on se tereti za tešku krađu, otpor službenom licu, oštećenje imovine i nepoštovanje naređenja policije da se zaustavi.

Prema rekonstrukciji istražitelja, prekjuče, 6. avgusta, ovaj 62-godišnjak je ukrao kamion jednog trgovca voćem i povrćem parkiran na Corso Pascoli. Kako su ključevi ostali u vozilu, H.S. je iskoristio priliku da sedne za volan i krene ka Li Punti.

Žena vlasnika odmah je primijetila krađu i krenula u poteru svojim automobilom, dok je istovremeno pozvala policiju.

Pucnjava tokom potere

Uslijedila je potera duž bivšeg auto-puta 131. Uprkos ponovljenim naređenjima da se zaustavi, H.S. je nastavio bekstvo. Da bi blokirali vozilo, karabinjeri su ispalili sedam metaka u pravcu guma kamiona. Meci su pogodili zadnji deo vozila, što je potvrđeno tokom saslušanja. Potera se završila tek kod nove saobraćajnice Sant’Orsola, gde je kamion i konačno zaustavljen, a 62-godišnjak uhapšen.

Inače, za H.S. ovo je još jedan u nizu sudskih postupaka. Protiv njega postoje brojni prethodne krivične presude, a 2024. godine osuđen je na dve godine i dva meseca zatvora zbog teške pljačke nad jednim zanatlijom, kojem je pretio velikim nožem u industrijskoj zoni Preda Nieda. Sada ostaje u zatvoru Bancali na raspolaganju pravosudnim organima. Suđenje je odloženo za 10. septembar.