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Maloletnik je uhapšen u Ljubinju nakon što je, kako ga sumnjiči policija, u prostorijama policijske stanice vikao i vređao policajce, oštetio vrata, a prilikom opiranja jednom policijskom službeniku naneo telesne povrede, saopšeno je iz Policijske uprave Trebinje.

- Maloletna osoba je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivična dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 306. stav 1. i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je o događaju obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mere i radnje u cilju dokumentovanja navedenih krivičnih djela.