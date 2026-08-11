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U Svojatima kod Živinica je jedna osoba ranjena vatrenim oružjem u nedelju.

Prema dostupnim informacijama, do ranjavanja je došlo usled nestručnog rukovanja pištoljem tokom jednog slavlja.

- Jedna osoba je povređena - potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policija se nalazi na terenu, a više informacija o okolnostima događaja biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

(Kurir.rs/Avaz)

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