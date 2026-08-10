Mediji prenose da je u pucnjavi jedna osoba zadobila teške telesne povrede
Bosna i Hercegovina
PUCNJAVA U BRČKOM! Jedna osoba ranjena
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U brčanskom naselju Ilićka noćas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba, potvrđeno je za "Nezavisne novine".
Iz Policije Brčko distrikta rečeno je da su jutros, 10. avgusta u 6.22 primili prijavu.
"Policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi navedenog događaja. Više informacija u ovom trenutku ne možemo da saopštimo", rekla je portparol Policije Brčko distrikta, Dževida Hukičević.
Mediji prenose da je u pucnjavi jedna osoba zadobila teške telesne povrede.
Iz policije nisu navodili detalje pucnjave.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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