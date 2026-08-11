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Policija u Laktašima uhapsila je sedam osoba nakon brutalnog fizičkog obračuna koji se dogodio u noćnim satima. Grupa od šest pijanih muškaraca presrela je i pretukla jednog muškarca, a u sukob se umešala i sedma osoba koja je pokušala spasiti žrtvu.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Policijske stanice Laktaši uhapsili su sedam osoba povezanih s ovim incidentom.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo "nasilničko ponašanje" uhapšeni su N. J., M. S., B. T. i D. B. (svi iz Laktaša), M. J. iz Gradiške te M. J. iz Srbije.

Takođe, uhapšen je i B. V. iz Laktaša, koji se sumnjiči za krivično delo "telesna povreda".

Izlaskom na mjesto događaja, policija je utvrdila da je spomenuta šestorka presrela žrtvu, a potom su ga fizički napali zadajući mu udarce po celom tijelu.

U tom trenutku, u nameri da spreči dalji napad na bespomoćnog muškarca, umešao se B. V., nakon čega je došlo do novog fizičkog obračuna između njega i grupe napadača.

U ovom incidentu telesne povrede zadobili su oštećeni muškarac, hrabri prolaznik inicijala B. V. koji ga je branio te jedan od napadača inicijala M. J. Svima je ukazana lekarska pomoć.

Policija je obavila i alkotestiranje osumnjičenih te je utvrđeno da su svi napadači u trenutku izvršenja krivičnog dela bili pod dejstvom alkohola.

Sve dalje mere i radnje na rasvjetljavanju ovog slučaja preduzimaju se pod direktnim nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci.