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Dvadesetčetvorogodišnja žena prijavila je policiji u Živinicama da ju je fizički napao S. K. (32) iz Živinica.

Incident je prijavljen sinoć oko 23:40 sati, nakon čega je policija pokrenula istragu, a osumnjičeni je priveden zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilničko ponašanje i nasilje u porodici.

Dana, 9.8.2026. godine oko 23:40 sati, PS Živinice je dobila prijavu 24-godišnjakinje koja je tom prilikom prijavila S.K. (1994) iz Živinica da je fizički napao. Po navedenoj prijavi su postupili policijski službenici PU/PS Živinice, a o događaju je obavešten kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice preduzimaju mere i radnje na dokumentovanju prijavljenog događaja.

U službenim prostorijama PU Živinice u toku je kriminalistička obrada nad licem S K., nakon koje će isti biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom Nasilje u porodici.

"Uspela je da mu pobegne iz auta"

Prema pisanju medija, devojku je napao njen momak, a svedoci događaja tvrde da je imala strašne modrice po licu i telu.

- Sinoć sam, oko ponoći, slučajno se našao u središtu neč̣ega što je bio uvod u potencijalni femicid. Momak je pretukao curu, uspela mu je pobeći iz auta, a nakon što je nije mogao stići, pobegla je u kafić na Bulevaru i sreća da su tu bili ljudi koji su je ipak uspeli spasiti. Koliko ju je pretukao govore strašne modrice po licu i telu, a sva preplašena je izjavila da ju je oteo sa radnog mesta i odveo u šumu. Policija je odmah zaštitila devojku i krenuli su za nasilnikom - kaže Elmir Krivalić.

Ističe da se o femicidu toliko govori ali da je sto puta gore kada se čovek, pa i slučajno, nađe u takvoj situaciji.