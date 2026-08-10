DEČKO (32) IZ ŽIVINICA PRETUKAO DEVOJKU (24)! Svedoci otkrili jezive detalje: "Rekla je da ju je oteo s posla i odveo u šumu, jedva je pobegla u kafić"
Dvadesetčetvorogodišnja žena prijavila je policiji u Živinicama da ju je fizički napao S. K. (32) iz Živinica.
Incident je prijavljen sinoć oko 23:40 sati, nakon čega je policija pokrenula istragu, a osumnjičeni je priveden zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilničko ponašanje i nasilje u porodici.
Dana, 9.8.2026. godine oko 23:40 sati, PS Živinice je dobila prijavu 24-godišnjakinje koja je tom prilikom prijavila S.K. (1994) iz Živinica da je fizički napao. Po navedenoj prijavi su postupili policijski službenici PU/PS Živinice, a o događaju je obavešten kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice preduzimaju mere i radnje na dokumentovanju prijavljenog događaja.
U službenim prostorijama PU Živinice u toku je kriminalistička obrada nad licem S K., nakon koje će isti biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom Nasilje u porodici.
"Uspela je da mu pobegne iz auta"
Prema pisanju medija, devojku je napao njen momak, a svedoci događaja tvrde da je imala strašne modrice po licu i telu.
- Sinoć sam, oko ponoći, slučajno se našao u središtu neč̣ega što je bio uvod u potencijalni femicid. Momak je pretukao curu, uspela mu je pobeći iz auta, a nakon što je nije mogao stići, pobegla je u kafić na Bulevaru i sreća da su tu bili ljudi koji su je ipak uspeli spasiti. Koliko ju je pretukao govore strašne modrice po licu i telu, a sva preplašena je izjavila da ju je oteo sa radnog mesta i odveo u šumu. Policija je odmah zaštitila devojku i krenuli su za nasilnikom - kaže Elmir Krivalić.
Ističe da se o femicidu toliko govori ali da je sto puta gore kada se čovek, pa i slučajno, nađe u takvoj situaciji.
- Celu neprospavanu noć razmišljam kakva osoba moraš biti da nekoga onako brutalno pretučeš, ne ide, ne mogu da shvatim nikako. Jedino što mi olakšava jeste činjenica da, za razliku od drugih sličnih slučajeva, ovaj nije imao tragičan epilog. Učite svoje devojčice da budu hrabre, da ne ćute na nasilje, a to ćete postići tako što ćete prvi vi ustati i zaštititi nekog i glasno i jasno osuditi nasilje nad ženama - naveo je on.
(Kurir.rs/Oslobođenje.ba)