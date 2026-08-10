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Na području opštine Kladanj, tačnije na lokalitetu Pauč, požar je i dalje aktivan, a vatra je zahvatila šumsko područje površine oko osam hektara.

Kako je navedeno u izveštaju Civilne zaštite Tuzlanskog kantona, zaposleni u Javnom preduzeću "Šume TK" uspeli su da uz pomoć mehanizacije naprave zaštitni pojas oko požarišta i tako spreče dalje širenje vatre.

"Trenutno se teren natapa vodom od zaštitnog pojasa prema središtu požarišta. Povremeni udari vetra otežavaju akciju gašenja. Požar je za sada pod kontrolom. U njegovom gašenju, osim zaposlenih i mehanizacije preduzeća 'Šume TK', aktivno učestvuje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kladanj", navedeno je u izveštaju.

Požar na lokalitetu Pauč izbio je pre šest dana, a vatra je i dalje aktivna.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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