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Na području opštine Kladanj, tačnije na lokalitetu Pauč, požar je i dalje aktivan, a vatra je zahvatila šumsko područje površine oko osam hektara.

Kako je navedeno u izveštaju Civilne zaštite Tuzlanskog kantona, zaposleni u Javnom preduzeću "Šume TK" uspeli su da uz pomoć mehanizacije naprave zaštitni pojas oko požarišta i tako spreče dalje širenje vatre.

"Trenutno se teren natapa vodom od zaštitnog pojasa prema središtu požarišta. Povremeni udari vetra otežavaju akciju gašenja. Požar je za sada pod kontrolom. U njegovom gašenju, osim zaposlenih i mehanizacije preduzeća 'Šume TK', aktivno učestvuje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kladanj", navedeno je u izveštaju.