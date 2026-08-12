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Na Međunarodnom graničnom prelazu Karakaj u Zvorniku u nedelju, 9. avgusta je došlo do incidenta u kojem su učestvovali granični policajac i policajka.

Prema informacijama koje je objavio "Radio Sarajevo", verbalna rasprava između njih prerasla je u fizički sukob, a sve se dogodilo pred putnicima koji su se u tom trenutku zatekli na graničnom prelazu.

Oglasila se policija

Iz Policijske uprave Zvornik potvrđeno je da su policijski službenici postupali po prijavi te da su dokumentovana krivična dela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i telesna povreda.

Kako je navedeno u policijskom izvještaju za 9. avgust, Policijskoj stanici Zvornik oko 22.30 sati prijavljeno je da je na području grada Zvornika osoba inicijala O.Ć. iz Sokoca, u vidno alkoholisanom stanju, fizički napala drugo lice, pri čemu mu je razbila mobilni telefon, nakon čega se udaljila s mesta događaja.

Policijski službenici su, prema navodima PU Zvornik, utvrdili okolnosti incidenta, dok se povređeno lice javilo u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik radi ukazivanja ljekarske pomoći.