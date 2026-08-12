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U selu Očijevo kod Bihaća već 30 godina nema struje, a malobrojni meštani se za osnovne životne potrebe moraju snalaziti uz baterijske lampe i sveće.

U ovom selu živi 20 osoba, a bez pristupa električnoj energiji su već tri decenije. Vodu koriste iz bunara, a tokom zime dodatni problem predstavljaju loši putevi. Solarni paneli koje su dobili pomažu tek delimično.

Za stanovnike Očijeva nedostatak struje nije samo problem osvetljenja. Bez električne energije ne mogu koristiti osnovne kućne uređaje, a svakodnevni život prilagođavaju uslovima koji su za većinu ljudi nezamislivi.

- Koja je ovo civilizacija. Vi u 21. veku živite pod lampom. To je za mene kao da mi je neko kaznu stavio pod grlo - rekla je povratnica u ovo selo Ljubica Tankosić za BHRT.

Povratnici u selo kažu da su se za rešavanje ovog problema obraćali na više adresa. Za elektrifikaciju sela potrebno je izgraditi novu infrastrukturu, a procenjena vrijednost projekta danas iznosi više od dva miliona KM.

- Procena te investicije je nešto više od dva miliona KM. Što se tiče elektrifikacije procedura je definisana Memorandumom o razumevanju i saradnji u elektrifikaciji povratnika - rekao je direktor Podružnice Elektrodistribucije Bihać Dženat Pjanić za BHRT.