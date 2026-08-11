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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na deonici magistralnog puta M-18 Podorašac - Bradina povređen je motociklista.

Nesreća se dogodila oko 19.30 časova, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila, teretno vozilo i motocikl.

"Motociklista je prevezen na ukazivanje pomoći u KUM u Sarajevu", rekao je dežurni operativni u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Zbog nesreće i obustave saobraćaja formirane su kilometarske kolone iz pravca Sarajeva i Konjica.

Nakon završenog uviđaja, saobraćaj na deonici Podorašac - Bradina normalizovan je u 20.40 časova.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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