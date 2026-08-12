MUŠKARAC RANJEN, UHAPŠENA NJEGOVA BRAĆA! Policija dobila prijavu zbog svađe, onda usledio JEZIV POZIV - Zatekli ga izrešetanog u kući
U pucnjavi koja se juče desila kod Širokog Brijega ranjen je muškarac I. C., (63) a zbog pokušaja ubistva uhapšena su njegova braća B. C. (74) i Ž. C. (45).
Kako saznaju "Nezavisne novine", muškarac je ranjen iz pištolja u rame, a za uhapšene će biti zatražen pritvor.
Fizički sukob pa pucnjava
Naime, u ponedjeljak oko 20.30 PU Široki Brijeg zaprimila je prijavu o fizičkom sukobu ispred porodične kuće u mestu Tribošić – Donja Britvica u Širokom Brijegu.
Nekoliko minuta nakon prve prijave policija je obaveštena i da su se na navedenom području čuli pucnji.
- Na mesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su u kući zatekli 63-godišnjeg muškarca s prostrelnim ranama i drugim vidljivim povredama - naveli su iz MUP-a ZHK.
Prevezen u bolnicu
Povređenom muškarcu pružena je hitna medicinska pomoć, nakon čega je vozilom HMP Doma zdravlja Široki Brijeg prevezen u CUM SKB Mostar na dalje lečenje.
- Policijski službenici su na mestu događaja zatekli i 74-godišnjeg muškarca te 45-godišnjeg muškarca koji su učesnici događaja, te su lišeni slobode i nad njima se provodi kriminalistička obrada - navode iz policije.
O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZHK, pod čijim nadzorom su policijski službenici izvršili uviđaj.