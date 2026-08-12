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U pucnjavi koja se juče desila kod Širokog Brijega ranjen je muškarac I. C., (63) a zbog pokušaja ubistva uhapšena su njegova braća B. C. (74) i Ž. C. (45).

Kako saznaju "Nezavisne novine", muškarac je ranjen iz pištolja u rame, a za uhapšene će biti zatražen pritvor.

Fizički sukob pa pucnjava

Naime, u ponedjeljak oko 20.30 PU Široki Brijeg zaprimila je prijavu o fizičkom sukobu ispred porodične kuće u mestu Tribošić – Donja Britvica u Širokom Brijegu.

Nekoliko minuta nakon prve prijave policija je obaveštena i da su se na navedenom području čuli pucnji.

- Na mesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su u kući zatekli 63-godišnjeg muškarca s prostrelnim ranama i drugim vidljivim povredama - naveli su iz MUP-a ZHK.

Prevezen u bolnicu

Povređenom muškarcu pružena je hitna medicinska pomoć, nakon čega je vozilom HMP Doma zdravlja Široki Brijeg prevezen u CUM SKB Mostar na dalje lečenje.

- Policijski službenici su na mestu događaja zatekli i 74-godišnjeg muškarca te 45-godišnjeg muškarca koji su učesnici događaja, te su lišeni slobode i nad njima se provodi kriminalistička obrada - navode iz policije.