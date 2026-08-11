UŽIVO PRENOSIO KAKO UBIJA ŽENU NAOČIGLED NJIHOVOG DETETA! Tri godine od stravičnog zločina koji je potresao region: Ovako je tekao Nerminov krvavi pir
Nermin Sulejmanović (35) pre tri godine počinio je stravičan zločin od kojeg se ledi krv u žilama, kada je ubio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović (38), a da stvar bude morbidnija i gora, sve je prenosio uživo na društvenim mrežama.
Nesrećnu ženu, nasilnik je premlatio pred očima njihovog deteta, nakon čega joj je presudio.
Istog dana Sulejmanović je ubio Džengiza i Denisa Ondera, a tokom njegovog pohoda po Gradačcu tri osobe su ranjene, među kojima i policajac.
Nesrećna žena krila se u kući svoje tetke, gde je pokušala da pronađe utočište od nasilnika, ali je Nermin pronašao kada je došao na vrata kuće. Nizamu je tukao u vikendici u naselju Sibovac, gde ju je na kraju hicem iz pištolja hladnokrvno ubio. Potom je seo u automobil i velikom brzinom prošao kroz Gradačac.
U automobilu je dva puta pucao u Denisa, a nakon toga je pronašao i njegovog oca Đengiza Ondera, a u njihovoj kući pucao je i u Đengizovu suprugu Harisu Onder, teško je ranivši.
Prodavac mu dao ćorke
Sulejmanović je u prodavnici opreme za lov i ribolov istog dana došao kako bi kupio municiju, ali na svu sreću trgovac mu je dao ćorke.
"Čujem škripu guma, auto se zaustavio pred prodavnicom i mislio sam ide mušterija, kad se pojavi predamnom on sav krvav, u bermudama, patikama, u krvavim rukama drži pištolj i dođe blizu mene. Kaže "Daj mi svu tu municiju od devet milimetara". A ja gledam je li pištolj pravi, jer mi prodajemo i takozvane startne pištolje. Pitam ga koliko, a u sekundi skontam daću mu startnu municiju koja je ispred mene. On reče da mu dam sve što imam. Izvadio sam šest kutija, koje je odmah zgrabio, okrenuo se i koliko je žurio jedna kutija mu je ispala kraj vrata", opisao je Jašarević, ranije za "Avaz", susret sa ubicom.
Sulejmanović je pucao i na policijsko vozilo u kojem je ranio policajca, sipao gorivo na benzinskoj pumpi, te se oko 13 sati javio uživo putem Instagrama s farme izvan Gradačca.
Planirao je da nastavi s ubistvima. Na farmi u mestu Ledenica Donja počinio je samoubistvo, nakon što je lociran i opkoljen.
Utihnula grupa
Nizamin rođak Riad Sendić izjavio je ranije da moraju da saznaju ko je ubici Nerminu rekao gde je Nizama.
"Moja mama je bila u zajedničkoj grupi na mesindžeru zajedno s Nizamom, njenom sestrom i još nekoliko članova porodice, uglavnom žena. Ta grupa je služila za svakodnevno slanje fotografija, videa, između ostalog i malene Lene, Nizamine ćerkice. Mama je prvi put primetila da se nešto čudno događa kada je, da tako kažem, ta grupa utihnula. Nekoliko dana niko ništa nije poslao. To je bio 3. i 4. avgust, nekih sedam dana pre ubistva Nizame - rekao je Sendić pre nekoliko godina.
Kurir.rs/Avaz