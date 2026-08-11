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Nermin Sulejmanović (35) pre tri godine počinio je stravičan zločin od kojeg se ledi krv u žilama, kada je ubio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović (38), a da stvar bude morbidnija i gora, sve je prenosio uživo na društvenim mrežama.

Nesrećnu ženu, nasilnik je premlatio pred očima njihovog deteta, nakon čega joj je presudio.

Istog dana Sulejmanović je ubio Džengiza i Denisa Ondera, a tokom njegovog pohoda po Gradačcu tri osobe su ranjene, među kojima i policajac.

Ubijena Nizama i njena neutešna tetka Zijada Foto: Facebook

Nesrećna žena krila se u kući svoje tetke, gde je pokušala da pronađe utočište od nasilnika, ali je Nermin pronašao kada je došao na vrata kuće. Nizamu je tukao u vikendici u naselju Sibovac, gde ju je na kraju hicem iz pištolja hladnokrvno ubio. Potom je seo u automobil i velikom brzinom prošao kroz Gradačac.

U automobilu je dva puta pucao u Denisa, a nakon toga je pronašao i njegovog oca Đengiza Ondera, a u njihovoj kući pucao je i u Đengizovu suprugu Harisu Onder, teško je ranivši.

Prodavac mu dao ćorke

Sulejmanović je u prodavnici opreme za lov i ribolov istog dana došao kako bi kupio municiju, ali na svu sreću trgovac mu je dao ćorke.

Nermin Sulejmanović Foto: Printscreen/Instagram

"Čujem škripu guma, auto se zaustavio pred prodavnicom i mislio sam ide mušterija, kad se pojavi predamnom on sav krvav, u bermudama, patikama, u krvavim rukama drži pištolj i dođe blizu mene. Kaže "Daj mi svu tu municiju od devet milimetara". A ja gledam je li pištolj pravi, jer mi prodajemo i takozvane startne pištolje. Pitam ga koliko, a u sekundi skontam daću mu startnu municiju koja je ispred mene. On reče da mu dam sve što imam. Izvadio sam šest kutija, koje je odmah zgrabio, okrenuo se i koliko je žurio jedna kutija mu je ispala kraj vrata", opisao je Jašarević, ranije za "Avaz", susret sa ubicom.

1/4 Vidi galeriju Opsadno stanje bilo je tog dana u Gradačcu Foto: AP, AP Photo/Armin Durgut

Sulejmanović je pucao i na policijsko vozilo u kojem je ranio policajca, sipao gorivo na benzinskoj pumpi, te se oko 13 sati javio uživo putem Instagrama s farme izvan Gradačca.

Planirao je da nastavi s ubistvima. Na farmi u mestu Ledenica Donja počinio je samoubistvo, nakon što je lociran i opkoljen.

Utihnula grupa

Nizamin rođak Riad Sendić izjavio je ranije da moraju da saznaju ko je ubici Nerminu rekao gde je Nizama.