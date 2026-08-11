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Kantonalni sud u Mostaru je potvrdio optužnicu protiv N.P. iz Mostara zbog krivičnog dela ubistvo i S.G. iz Mostara zbog krivičnog dela "Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje i krivično delo pomoć učinitelju posle učinjenog krivičnog dela.

Optuženi N.P. se tereti da se 14. februara iza jedan sat ujutru nalazio s društvom u ugostiteljskom objektu, gde su razgovarali o provali u navedeni ugostiteljski objekat, koja se dogodila nekoliko dana pre.

N.P. je na telefonu pokazivao snimak provalnika koga su snimile kamere video nadzora.

U jednom trenutku oko 2:45 sati N.P. je primetio kako ulicom ispod njegovog ugostiteljskog objekta ide M.D. koji mu je ličio na provalnika u njegov objekat.

Zatim su iz objekta istrčali optuženi N.P, za njim S.G. kako bi ga sustigli i zaustavili oštećenog koji je u tom trenutku počeo bežati od njih.

Za oštećenim su se kretali optuženi i svedoci, a u jednom trenutku optuženi N.P. je pucao iz vatrenog oružja nepoznatog pištolja u pravcu oštećenog, te ga je pogodio u predelu natkolenice leve noge i nanio mu prostrelnu ranu s prekidom kontinuiteta u celom obimu butne arterije od koje je oštećeni počeo krvariti dok je nastavljao da beži trčeći pred optuženim i svedocima niz ulicu.

U pravcu oštećenog za kojim je trčao iz istog vatrenog oružja, ponovo je ispalio dva metka kojima nije pogodio oštećenog, ali je pogodio putničko motorno vozilo te isto oštetio.

Zatim je sa svedocima trčao za oštećenim koji je zbog iskrvarenja pao, gde su do oštećenog optuženi i svedoci dotrčali, a zatim se svi udaljili, ostavivši oštećenog kod kojeg je od zadobijenih povreda nakon kratkog vremena nastupila smrt.

Optuženi S.G. se tereti, da je bez važeće isprave o oružju, nabavio, držao i nosio oružje kategorije "B" te preuzimajući odgovornost za počinjeno krivično delo, pomagao učinitelju krivičnog dela da ne bude otkriven.