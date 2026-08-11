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Jedna osoba je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Hadžićima kod Sarajeva, a tri su povređene.
Ovu informaciju potvrdila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Ona je kazala da su tri povređene osobe smeštene na Klinički centar univerziteta u Sarajevu.

Do nesreće je došlo kada je motocikl, kojim je upravljao policijski službenik Uprave policije MUP-a KS van dužnosti, udario u grupu pešaka.

O nesreći je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva koji će rukovoditi uviđajem.

Kurir.rs/Klix

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