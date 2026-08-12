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GORI I NA PODRUČJU NEUMA

GORI I NA PODRUČJU NEUMA

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Na području Konjica, u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), zbog požara je proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena je međunarodna pomoć za gašenje iz vazduha.

Požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopštio je Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

"Nepristupačan teren i visoka temperatura vazduha otežavaju gašenje, a protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su za gašenje angažovane sve raspoložive snage koje sprečavaju dalje širenje požara prema naseljenim mestima.

U saopštenju se navodi da je požar i na području Neuma, na obali Jadranskog mora.

U utorak kasno popodne je lokalizovan jedan njegov krak koji se pod naletima jakog vetra, opasno približio kućama u selu Međugorje.

Foto: printscreen YT

Drugi krak požara koji se širi prema Gornjem Hrasnu i dalje gori na nepristupačnom terenu, ali zasad ne ugrožava kuće, stoji u saopštenju.

Na neumskom području sinoć su kod naselja Lastva goreli trava i nisko rastinje.

Pored požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 časa imali dvadesetak intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku.