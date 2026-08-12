Slušaj vest

Na području nevesinjskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići večeras je proglašena vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu, izjavio je večears načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.

Vanrednu situaciju proglasio je nevesinjski Štab za vanredne situacije, a Avdalović je dodao da je stanje katastrofalno i alarmantno, prenosi RTRS.

"Ugroženi su životi ljudi, imovina. Angažovane su sve raspoložive snage, naši vatrogasci su stalno na terenu", istakao je Avdalović.

Naveo je da su na terenu pripadnici Civilne zaštite, radnici Šumarskog gazdinstva, kao i dobrovoljci, i dodao da su u pomoć krenuli i vatrogasci iz Gacka, Bileće, Lastve kod Trebinja, kao i da će od jutra dejstvovati i helikopter.

"Međutim, pred nama je teška noć. Vetar ludo duva sa Crvnja i pogoršava situaciju. Ulažu se nadljudski napori da se sačuvaju kuće", rekao je Avdalović i pozvao meštane da se uključe u gašenje požara.