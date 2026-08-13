Slušaj vest

Sevludin Kamberović (32) iz Živinica, koji je osumnjičen za nasilje nad devojkom, ponovo je privukao pažnju javnosti.

Nakon što je slučaj dospio u javnost, na njegovom Fejsbuk profilu objavljena je fotografija Kamberovića s prijateljem, uz pesmu "Advokat" Jale Brata, Bube Corellija i MCN-a. Posebno je odjeknuo stih: "Neka me zatvore, izaći ću s advokatom".

Kamberović je, prema ranije objavljenim informacijama, uhapšen 10. avgusta zbog sumnje da je devojku odvezao u šumu, gde ju je, prema navodima Tužilaštva TK, tukao i pretio joj.

Nakon hapšenja predat je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, koje je zatražilo određivanje pritvora. O pritvoru odlučuje nadležni sud.

(Kurir.rs/avaz.ba)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDEČKO (32) IZ ŽIVINICA PRETUKAO DEVOJKU (24)! Svedoci otkrili jezive detalje: "Rekla je da ju je oteo s posla i odveo u šumu, jedva je pobegla u kafić"
shutterstock_2285488797.jpg
Bosna i HercegovinaVANREDNO STANJE PROGLAŠENO U NA PODRUČJU KONJICA U FEDERACIJI BIH! Zatražena međunarodna pomoć za gašenje požara iz vazduha: Situacija alarmantna
pozar-bih.jpg
Bosna i HercegovinaSUDAR ČETIRI VOZILA, MOTOCIKLISTA POVREĐEN Formirane kilometarske kolone! Haos na putu ka Sarajevu!
avaz.jpg
Bosna i HercegovinaGORI ŠUMA U KLADNJU! Buknuo požar na osam hektara, vetar otežava gašenje – mehanizacija i vatrogasci DANIMA U BORBI SA VATRENOM STIHIJOM!
x01 Beta .jpg