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Sevludin Kamberović (32) iz Živinica, koji je osumnjičen za nasilje nad devojkom, ponovo je privukao pažnju javnosti.

Nakon što je slučaj dospio u javnost, na njegovom Fejsbuk profilu objavljena je fotografija Kamberovića s prijateljem, uz pesmu "Advokat" Jale Brata, Bube Corellija i MCN-a. Posebno je odjeknuo stih: "Neka me zatvore, izaći ću s advokatom".

Kamberović je, prema ranije objavljenim informacijama, uhapšen 10. avgusta zbog sumnje da je devojku odvezao u šumu, gde ju je, prema navodima Tužilaštva TK, tukao i pretio joj.