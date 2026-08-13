Sevludin Kamberović (32) iz Živinica, koji je osumnjičen za nasilje nad devojkom, objavio je fotografiju uz pesmu, a posebno je odjeknuo stih: "Neka me zatvore, izaći ću s advokatom"
Bosna i Hercegovina
OVO JE SEVLUDIN (32) IZ ŽIVINICA Osumnjčen da je odveo devojku u šumu i tukao je, objavio fotografiju uz pesmu: "Neka me zatvore, izaći ću s advokatom"
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Sevludin Kamberović (32) iz Živinica, koji je osumnjičen za nasilje nad devojkom, ponovo je privukao pažnju javnosti.
Nakon što je slučaj dospio u javnost, na njegovom Fejsbuk profilu objavljena je fotografija Kamberovića s prijateljem, uz pesmu "Advokat" Jale Brata, Bube Corellija i MCN-a. Posebno je odjeknuo stih: "Neka me zatvore, izaći ću s advokatom".
Kamberović je, prema ranije objavljenim informacijama, uhapšen 10. avgusta zbog sumnje da je devojku odvezao u šumu, gde ju je, prema navodima Tužilaštva TK, tukao i pretio joj.
Nakon hapšenja predat je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, koje je zatražilo određivanje pritvora. O pritvoru odlučuje nadležni sud.
(Kurir.rs/avaz.ba)
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