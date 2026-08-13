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Situacija sa požarom kod Nevesinja bolja, a vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je u Јutarnjem programu RTRS načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.

- Posle dramatične noći, situacija je nešto bolja i stanje je stabilno - naveo je Avdalović.

On je naveo je da se vatra sada kreće prema Humčanima.

- Videćemo kakvo će stanje biti večeras. Idemo i sa zahtevom da dejstvuje helikopter. To je jedini način da se preseče vatrena linija, jer je teren nepritupačan - kazao je Avdalović.

Istakao je hrabrost vatrogasaca.

- Stigli su i vatrogasci iz okolnih lokalnih zajednica. Vatra je bila između kuća, vatrogasci su bili u neposrednoj opasnosti - izjavio je Avdalović.

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Požar kod Nevesinja Foto: Youtube Printscreen

Kaže da neće biti potrebe za evakuacijom.

RTRS navodi da je, nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištu kod Nevesinja dosta mirnije.

Krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu.

Noćas je izgoreo jedan manji pomoćni objekat u selu Kovačići.

Nevesinjskim vatrogascima noćas su pomogli vatrogasci iz Gacka, Bileće i DVD Lastva, Trebinje, kao i veliki broj meštana.

Iz TVSЈ Nevesinje je potvrđeno da očekuju pomoć helikoptera, kako bi pomogao gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj.

(Kurir.rs/RTRS)

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