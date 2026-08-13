Požar na području Konjica i dalje je aktivan
Bosna i Hercegovina
DRAMATIČNE SCENE KOD KONJICA, POŽAR I DALJE AKTIVAN! Vetar i vrućine raspiruju vatrenu stihiju, helikopter OS BiH od ranog jutra u akciji gašenja (VIDEO)
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Požar na području Konjica još uvek je aktivan, a danas od jutarnjih sati vatrogascima, radnicima Šumarstva Prenj i meštanima podršku iz vazduha pruža helikopter Oružanih snaga BiH.
Ovo je snimak njegovog dejstva na prostoru Džepske planine u blizini mesta Brđani.
Kako su rekli za Avaz.ba iz Civilne zaštite Grada Konjica, požar konstantno ima tendenciju širenja, čemu pogoduju vetar i visoke temperature.
(Kurir.rs/avaz.ba)
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