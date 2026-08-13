Slušaj vest

Požar na području Konjica još uvek je aktivan, a danas od jutarnjih sati vatrogascima, radnicima Šumarstva Prenj i meštanima podršku iz vazduha pruža helikopter Oružanih snaga BiH.

Ovo je snimak njegovog dejstva na prostoru Džepske planine u blizini mesta Brđani.

Kako su rekli za Avaz.ba iz Civilne zaštite Grada Konjica, požar konstantno ima tendenciju širenja, čemu pogoduju vetar i visoke temperature.

(Kurir.rs/avaz.ba)

Ne propustiteBosna i Hercegovina"UGROŽENI SU ŽIVOTI, IMOVINA, STANE JE ALARMANTNO" Haose zbog požara u Nevesinju, poziv meštanima da pomognu u gašenju
šumski požar Bijelo Polje
Bosna i HercegovinaVANREDNO STANJE PROGLAŠENO U NA PODRUČJU KONJICA U FEDERACIJI BIH! Zatražena međunarodna pomoć za gašenje požara iz vazduha: Situacija alarmantna
pozar-bih.jpg
Bosna i HercegovinaOLAKŠANJE U TREBINJU: Požari ugašeni posle devet dana, upućen apel građanima da budu oprezni
Trebinje požar.jpg
Crna GoraBORBA SA POŽAROM KOD HERCEG NOVOG TRAJALA CELU NOĆ, ODBRANJENO 50 KUĆA! Gorelo od Bijele do Baošića, očekuje se da će tokom dana vatra biti ugašena
herceg novi.png