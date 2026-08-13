Slušaj vest

Na groblju "Katoličko groblje Svetog Ilije-Slimena" u mestu Slimena kod Travnika tokom nekoliko prethodnih noći oštećeno je pet nadgrobnih spomenika, a policija je zbog sumnje da je počinio ovo krivično delo uhapsila jednu osobu.

Kako je objavio MUP Srednjobosanskog kantona, slučaj je Policijskoj stanici Travnik prijavljen 12. avgusta u 13:30 sati, nakon čega su policijski službenici izašli na mesto događaja i potvrdili navode prijave.

Uviđajem je utvrđeno da je nepoznata osoba ili više njih, koristeći fizičku snagu, oborila ukupno pet nadgrobnih spomenika. Na mestu događaja nisu pronađeni tragovi upotrebe podesnog alata, niti su zabeležena druga oštećenja granitnih ploča.

Policija je utvrdila i da na kapeli, kao ni na centralnom spomeniku žrtvama rata, nema vidljivih oštećenja.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva SBK, koji je ocenio da postoje elementi krivičnog dela "Povreda mira pokojnika".

Nekoliko sati kasnije, odnosno u 16:30 sati, policija je u prostorijama PS Travnik lišila slobode D. G., rođenog 1988. godine iz Travnika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio navedeno krivično delo.

(Kurir.rs/Nezavisne.com)

Ne propustiteCrna GoraBUKTINJA KOD HERCEG NOVOG PONOVO PODIVLJALA! Plamen preti da PROGUTA DOMOVE u naselju Todorovići, zamenik komandira: "Odbranićemo kuće, očekujemo helikopter"
herceg novi.png
HrvatskaEKSPLOZIJA U VARAŽDINU! Crni dim diže se iznad grada, na terenu sve hitne službe (VIDEO)
Varaždin požar
Severna MakedonijaDIREKTOR TELEVIZIJE "ALSAT-M" PRONAĐEN MRTAV! Telo nađeno u blizini tržnog centra, policija na nogama - evo na šta se sumnja!
Screenshot 2026-08-13 131957.png
HrvatskaOVDE JE PRONAĐENO TELO NESTALOG PORTUGALCA! Prvi ga je uočio helikopter MUP-a: Ministarstvo saopštilo nove detalje nesreće u Hrvatskoj, potraga za drugim u toku
profimedia-1119437924.jpg