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Na groblju "Katoličko groblje Svetog Ilije-Slimena" u mestu Slimena kod Travnika tokom nekoliko prethodnih noći oštećeno je pet nadgrobnih spomenika, a policija je zbog sumnje da je počinio ovo krivično delo uhapsila jednu osobu.

Kako je objavio MUP Srednjobosanskog kantona, slučaj je Policijskoj stanici Travnik prijavljen 12. avgusta u 13:30 sati, nakon čega su policijski službenici izašli na mesto događaja i potvrdili navode prijave.

Uviđajem je utvrđeno da je nepoznata osoba ili više njih, koristeći fizičku snagu, oborila ukupno pet nadgrobnih spomenika. Na mestu događaja nisu pronađeni tragovi upotrebe podesnog alata, niti su zabeležena druga oštećenja granitnih ploča.

Policija je utvrdila i da na kapeli, kao ni na centralnom spomeniku žrtvama rata, nema vidljivih oštećenja.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva SBK, koji je ocenio da postoje elementi krivičnog dela "Povreda mira pokojnika".

Nekoliko sati kasnije, odnosno u 16:30 sati, policija je u prostorijama PS Travnik lišila slobode D. G., rođenog 1988. godine iz Travnika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio navedeno krivično delo.