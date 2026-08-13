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Požari u okolini Nevesinja u Republici Srpskoj i dalje su aktivni, a vatra se ispod planine Crvanj kreće ka selu Humčani, gdje su trenutno raspoređene sve raspložive jedinice Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice a u pomoć su im pritekla i 22 člana Oružanih snaga BiH, prenose lokalni mediji.

"Situacija je trenutno stabilna i mirna, požar je za sada pod kontrolom, a vatra se spušta ka selu Humčani. Teren je nepristupačan, a gašenje nam je tokom svih ovih dana otežavao vetar koji često menja intenzitet i smer ", rekao je za RTRS Miroslav Jonlija, komandir TVSJ Nevesinje.

Iako je trenutno situacija stabilna u mirna, pod uticajem vetra situacija se menja iz časa u čas i vatra vrlo brzo može da se proširi i zada nove probleme, naglasio je Jonlija.

Premijer Republike Srpske saopštio je ranije da je helikopter MUP-a Republike Srpske danas gasio požar kod Nevesinja.