Bosna i Hercegovina
HAPŠENJE ZBOG TEŠKE KRAĐE: Policijska akcija u Sarajevu
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Policijski službenici PU Novi Grad 13.08.2026. godine u 23:45 sati uhapsili su muškarca iz Sarajeva.
Reč je o M.L. (1994). Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Teška krađa (član 287. stav 1. KZ FBiH).
Obavešten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.
(Kurir.rs/Avaz)
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