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Policijski službenici PU Novi Grad 13.08.2026. godine u 23:45 sati uhapsili su muškarca iz Sarajeva.

Reč je o M.L. (1994). Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Teška krađa (član 287. stav 1. KZ FBiH).

Obavešten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

(Kurir.rs/Avaz)

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